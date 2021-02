Paura ad Amalfi: frana il costone roccioso in paese Danneggiate auto e strutture, chiusa la Statale 163, lambite le abitazioni

Paura questa mattina ad Amalfi, poco dopo le nove del mattino è franato parte del costone roccioso del Rione San Biagio che sovrasta il lungomare del comune della Divina e unisce il comune con Pogerola. Impressionante lo smottamento che potrebbe essere stato causato dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore.

Pietre e detriti sono finiti sulla statale 163 Amalfitana, su una zona di parcheggio nei pressi di un ristorante. Danni alla struttura e ad alcune vetture e motorini parcheggiati. Chiusa l'arteria al traffico veicolare e pedonale, anche nei pressi della zona che collega il lungomare al porto. Da quantificare i danni. La frana ha lambito le abitazioni. Ancora non è chiaro se vi siano persone coinvolte. Il sindaco Daniele Milano ha dichiarato: "Ci vorranno ore per liberare la strada, solo allora potremo essere certi che non ci siano vittime".

Sul posto anche personale dell'Anas che in una nota ha chiarito: “Si è resa necessaria l’interdizione al transito, in entrambe le direzioni, della statale 163 “Amalfitana” l’altezza del km 29,800, nel comune di Amalfi. Il movimento franoso si è verificato a monte della statale e il materiale si è riversato sul tratto della 163 e sulla viabilità comunale Lungomare dei Cavalieri ubicata a valle della stessa statale “Amalfitana”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le prime verifiche tecniche, per avviare le prime operazioni di sgombero del materiale franato sulla sede stradale e per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza del piano viabile e della circolazione.

Al momento i veicoli provenienti da Positano e diretti ad Amalfi vengono deviati sulla ex 366 Agerolina (Valico di Chiunzi), e i veicoli provenienti da Vietri sul Mare o da Maiori in direzione Amalfi vengono deviati sulla viabilità provinciale ex 373 di Ravello".