Bimbo del nido positivo: classe e maestre in quarantena Il caso a San Valentino Torio

Un bimbo di un asilo nido di San Valentino Torio è risultato positivo al Covid 19, in isolamento maestre e piccoli allievi. A darne notizia è stato proprio il sindaco del comune Michele Strianese che ha spiegato: "La Dirigente Scolastica del nostro Istituto Comprensivo ci ha comunicato che un bambino che frequenta l' asilo nido di Via Curti e' risultato positivo al Covid 19.

Pertanto ha provveduto, come da protocollo, a mettere in quarantena da domani tutta la classe unitamente alle due maestre. Il bambino in questione sta bene e gli auguriamo una pronta guarigione. Non risultano altre problematiche connesse a questo caso positivo.

Teniamo sotto controllo la situazione. Oggi nessun altro caso positivo oltre a questo comunicato".