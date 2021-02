L'addio al piccolo Emanuele, morto a 4 anni in un incidente L'auto con a bordo il bimbo, la madre e la sorellina è finita fuori strada

Stella Cilento ha dato l'addio al piccolo Emanuele, il bimbo di 4 anni morto in un drammatico incidente stradale a Casal Velino, lungo la Pedamontana. Era in auto con la mamma e la sorellina, di ritorno dall'asilo, quando la vettura è finita fuori strada. Per il bambino non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. La piccola bara bianca ha raggiunto ieri pomeriggio il cimitero di Stella Cilento, paese originario della madre.

Ad accompagnarla c’erano il padre, i familiari, e il sindaco del comune Francesco Massanova. La madre del bimbo è ancora ricoverata al Santobono di Napoli con la sorellina di Emanuele che non è in pericolo di vita.