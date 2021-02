Fiume Tanagro, frana parte del costone: sos alla Regione Bloccato in parte il corso d'acqua: si è staccato un fronte di circa 30 metri

Un territorio sempre più fragile e a rischio: nella notte a Polla si è registrato il crollo di un costone sull'argine del fiume Tanagro. Il distacco di materiale - su un fronte ampio circa 30 metri - ha abbattuto alcuni alberi, che hanno finito con l'ostruire il corso d'acqua.

Sul posto i tecnici municipali, forze dell'ordine e volontari per valutare l'entità dei danni. A cedere è stato un muro di contenimento, ora si teme che possano esserci altri smottamenti vista anche l'allerta meteo prevista per la Campania ed in particolare la parte meridionale della provincia di Salerno.

L'amministrazione comunale ha lanciato l'sos, sollecitando un intervento da parte della Regione Campania.