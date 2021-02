Unità vaccinale di Roccadaspide: "Un progetto importante" La soddisfazione del dottor Di Lucia: "Un ambiente sicuro e ben organizzato"

L'unità vaccinale di Roccadaspide, sita in viale degli Ulivi, nei pressi dell’Ospedale è un segnale importante "Per una campagna di vaccinazione che arriva concretamente nei nostri territori" Con queste parole il sindaco Gabriele Iuliano ha commentato il progetto: Un centro vaccinale costituito da una tensostruttura ed un pullman a due piani allestiti negli spazi esterni dell'ospedale cittadino.

"Un ringraziamento particolare alla direzione generale dell'Asl di Salerno che ha consentito che si allestisse nella nostra città questo centro vaccinale. Una sede allestita in pochissimo tempo grazie all'impegno del direttore responsabile HUB di Battipaglia Vincenzo Patella e di tutti coloro che stanno dando il loro contributo per questo ambizioso obiettivo."

Un ringraziamento speciale da parte del primo cittadino anche al dottor di Leopoldo di Lucia che ha messo a disposizione "Un'unità mobile straordinaria che ha consentito di realizzare questo centro vaccinale e metterlo nelle condizioni di essere funzionale".

Un impegno sinergico messo in campo da tutti, Asl e amministrazione in primis. Soddisfatto il dottor Leopoldo Di Lucia: "Un'iniziativa importante messa su grazie all'impegno del sindaco, dell'Asl e di tanti medici e volontari. Tutta la comunità ha collaborato per realizzare questo progetto. Alla base dell'iniziativa ci sono due motivi: volevamo evitare assembramenti all'interno dell'ospedale di Roccadaspide, in cui si sono anche verificati alcuni contagi in corsia e garantire sicurezza alle persone. I pazienti che si sono recati nella struttura mobile hanno trovato un luogo ordinato, pulito, sicuro e ben organizzato. Diversi i locali pronti ad accoglierli con due box adibiti alla somministrazione. C'è stata grande gioia e soddisfazione nel vedere realizzato un progetto a cui ha collaborato tutta la popolazione." Durante la prima giornata, giovedì scorso, sono stati vaccinati circa 60 ultraottantenni. Le somministrazioni riprenderanno dal prossimo mercoledì, 23 febbraio.

In prima linea anche l'assessore Giuseppe De Matteis "Roccadaspide, grazie ai tanti volontari, sta cercando di lavorare affinché ogni fase della campagna vaccinale possa raggiungere tutte le sue periferie interne. Purtroppo le varianti possono diventare un serio pericolo, che potrebbe mettere in discussione le nostre armi. Pertanto il fattore tempo è fondamentale! Non mi stancherò mai di dire in tutte le sedi istituzionali e non che occorre vaccinare tutti nel minor tempo possibile!"