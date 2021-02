Scuole e Covid, "Fornire agli studenti mascherine FFP2" Il gruppo SaleSi scrive all'assessore regionale Lucia Fortini

Contagi Covid nelle scuole, il gruppo SaleSi scrive all'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini per chiedere la distribuzione di mascherine FFP2 agli studenti.

Nella missiva i rappresentanti del gruppo si dicono "fortemente preoccupati dall’andamento dei contagi sull’intero territorio regionale."

A destare maggiore preoccupazione in questo momento sono, principalmente, i dati relativi ai contagi in ambito scolastico, che non possono non essere attenzionati. "Pur vivendo e operando in un territorio in cui i numeri NON sono quelli delle grandi città campane, non possiamo non notare come, ogni giorno, si registrino casi di contagio nelle scuole, con relativi provvedimenti di sospensione delle lezioni in presenza e attivazione della DAD/DID. La nostra attenzione è rivolta, anche in questo specifico momento, ad eventuali contagi da variante inglese che, a quanto apprendiamo dagli organi di stampa, potrebbe avere un tasso di contagio addirittura superiore del 40-70%. Ribadendo che siamo convinti sostenitori della scuola in presenza e che riteniamo sia doveroso mettere in atto tutte le iniziative atte a scongiurare la DAD/DID, pensiamo che i protocolli anti Covid 19 al momento adottati nelle scuole possano essere intensificati, soprattutto per quel che riguarda l’uso delle mascherine chirurgiche che vengono fornite in dotazione agli alunni dalle scuole stesse."

Il nuovo aumento dei contagi e l'allarme sulla variante inglese sono le motivazioni alla base della richiesta "Malgrado le mascherine chirurgiche e malgrado il metro di distanziamento sociale, misura questa che nelle classi viene calcolato dalla rima boccale, le chiediamo di intervenire sul Governo centrale e fare tutto quanto in Suo potere affinchènelle scuole vengano distribuite mascherine filtranti della tipologia FFP2, al posto delle mascherine chirurgiche attualmente in dotazione. Sarebbe questa l’occasione per rendere le nostre scuole maggiormente sicure e per garantire che eventuali contagi, anche provenienti dall’esterno degli istituti scolastici, non dilaghino all’interno delle aule."