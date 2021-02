Novi Velia: guarisce a 100 anni dal Covid 19 Nonna Rosina è stata dimessa dall'ospedale. Si era contagiata nella casa di riposo che la ospita

A pochi mesi dai 100 anni è guarita dal Covid tornando nella sua Novi Velia, in Cilento. Gioia all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove l'anziana era ricoverata. Per oltre un mese Nonna Rosina è stata affetta dal virus che è riuscita a sconfiggere. La donna era uno dei casi emersi nella casa di riposo del comune salernitano, trenta in tutto gli ospiti contagiati.