Giffoni,messa in sicurezza territorio:in arrivo oltre 1milione Tra i lavori in programma l'allargamento della strada comunale di Ripa Orsata

Ammonta a un milione e cinquanta mila euro il contributo richiesto ed ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali ed erogato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno che consentirà di procedere alla messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico.

Nei dettagli, la prima opera che ha beneficiato del contributo è la strada comunale di Ripa Orsata che ha ottenuto un finanziamento pari a 400 mila euro. L’arteria viaria, oggi percorribile solo a piedi, verrà allargata e messa in sicurezza per circa un chilometro e duecento metri. L’altra opera ad essere finanziata da parte del Viminale, riguarda la messa in sicurezza dello smottamento lungo il versante a monte del Casale di Prepezzano, e più precisamente in località Ripa. In questo caso l’investimento ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali ammonta a 650 mila euro.

«Siamo in attesa, inoltre, della risposta di finanziamento di altre tre importanti opere, a valere sulla programmazione del 2020, che riguarderanno sempre la messa in sicurezza del territorio nei casali di Capitignano, Sieti e Malche, così come approvato dalla delibera di giunta numero 1 dello scorso mese di gennaio» Afferma il Sindaco Francesco Munno.

«Si tratta di due importanti interventi molto necessari per il nostro territorio. Spiega il Vicesindaco con delega alla Viabilità Montana, Luigi Vitolo. L’allargamento della strada comunale di Ripa Orsata, atteso da oltre un trentennio, permetterà ai circa 60 proprietari terrieri di raggiungere il proprio fondo agricolo con i veicoli e non più a piedi. In questo modo incentiveremo la coltivazione dei terreni e gli investimenti da parte degli imprenditori agricoli del posto».