Castel S. Giorgio, ok al bando per la caserma carabinieri La struttura sarà abbattuta e ricostruita. Il sindaco Lanzara: pronti a raggiungere l'obiettivo

Pubblicato l'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'abbattimento e ricostruzione della caserma dei carabinieri di Castel San Giorgio. Il Comune guidato dal sindaco Paola Lanzara (nella foto), ha fatto sapere che le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo agli uffici del municipio. L'importo complessivo sfiora i 3 milioni di euro.

"Siamo contenti di portare a termine un ulteriore obiettivo, nostro cavallo di battaglia in campagna elettorale - ha detto il sindaco Paola Lanzara -. I carabinieri avranno a disposizione una caserma all'avanguardia per continuare a garantire la sicurezza di tutta la comunità, come già fanno quotidianamente. La legalità resta la strada maestra per questa amministrazione comunale e permettere alle forze dell'ordine di lavorare al massimo delle proprie competenze è qualcosa che ci riempie di orgoglio".