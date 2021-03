Angri, Confesercenti: "Un piccolo gesto per salvare una vita" Parte l'iniziativa in collaborazione con Asfel: un corso di primo pronto soccorso

E' partita la lodevole iniziativa di Asfel ente di formazione regionale di Angri, in collaborazione con Confesercenti Angri, per diffondere la cultura che tutti, attraverso semplici manovre, possono contribuire a salvare una vita. Vincenzo Marino presidente Asfel e Aldo Severino presidente vicario Confesercenti provinciale Salerno, lanciano la campagna "Un piccolo gesto per salvare una vita"

Come comportarsi in caso di emergenza? Spesso si sente parlare di casi di bambini o adulti rimasti soffocati a causa di un corpo estraneo, oppure di malori improvvisi in strada o anche durante lo svolgimento di una attività sportiva, come una partita a pallone o una corsetta. In alcuni casi ci si è trovati in prima persona in stato di panico, di fronte a gravi emergenze che hanno coinvolto un familiare o un amico, senza sapere cosa fare. Effettuando un corso di primo soccorso si è in grado di gestire queste emergenze, contribuendo a salvare una vita; numerosi studi, infatti, hanno dimostrato che tanto più precocemente vengono attuate le manovre di soccorso, tanto maggiori sono le possibilità del paziente di sopravvivere più a lungo o con minori esiti consequenziali.

Lo scopo del corso dunque, non è solo quello di addestrare gli operatori socio sanitari, o gli addetti al primo soccorso delle aziende per le quali è previsto l’obbligo di formazione, ma anche e soprattutto quello di preparare il maggior numero possibile di persone ad agire come primi soccorritori. Ciò significa che è fondamentale diffondere la cultura che tutti possiamo essere abilitati al primo soccorso attraverso una lezione di poche ore tenuta da personale medico – infermieristico istruttore Blsd altamente qualificato. Attraverso il corso, che non richiede particolari requisiti, verranno teoricamente e praticamente insegnati i gesti salvavita e le manovre di disostruzione semplici da imparare e facili da applicare in caso di malori o piccoli incidenti.

Sapere come agire può cambiare la vita di chi è in difficoltà. Per tutte le informazione sui corsi è possibile contattare la segreteria Confesercenti al numero 3387665800