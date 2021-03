Roscigno vecchia "Un patrimonio da rilanciare" Cammarano: "Mi impegnerò perchè siano messi in campo strumenti tesi alla tutela di questi luoghi"

Michele Cammarano, presidente della commissione aree interne della Regione Campania, ha incontrato, ieri mattina, il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. L'incontro è stata l'occasione per mettere in evidenza le bellezze del borgo e per cercare di trovare una concreta soluzione per il suo rilancio. Roscigno, infatti, è l'ottavo comune in Campania a rischio spopolamento.

Grande attenzione al "tesoro" di Roscigno Vecchia che "Con i suoi dedali e le caratteristiche costruzioni, rappresenta un patrimonio straordinario per il Cilento e la Campania." Ha sottolineato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Con il sindaco Pino Palmieri abbiamo passeggiato lungo le stradine di questo borgo che rischia di rimanere soltanto un ricordo. Il rischio spopolamento è un fenomeno che pare inarrestabile e a tutt’oggi restano inascoltati gli appelli della comunità e degli amministratori che si sono avvicendati in questi anni. Questa mattina abbiamo raccolto l’accorato appello del primo cittadino, che da anni si batte perché si accendano i riflettori su territori affinché si investa in servizi e infrastrutture e nella valorizzazione di territori che hanno un riconoscimento in quanto Patrimonio Unesco e rientrano nel Parco Nazionale del Cilento."

Come presidente della commissione regionale speciale Aree Interne, Michele Cammarano ha sottolineato il suo impegno "perché siano messi in campo strumenti tesi alla tutela e alla valorizzazione di questi luoghi, nell’interesse di tutta la Campania. Roscigno Vecchia è patrimonio da salvaguardare, come tanti altri tesori presenti nelle aree interne della nostra regione. E non possiamo consentire che siano abbandonati e dimenticati."