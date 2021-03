Dipendente risulta positivo,ma l'attività non viene sanificata Chiuso per tre giorni un locale nel centro di Scafati. Sindaco:"Non faremo sconti a nessuno"

Uno dei dipendeti risulta positivo al Covid ma l'attività commerciale non viene sanificata. E' stata disposta la chiusura temporanea di tre giorni per un locale nel centro cittadino di Scafati. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, dopo un primo sopralluogo ieri pomeriggio, questa mattina, si sono nuovamente recati sul posto ed hanno accertat la violazione di ulteriori norme anti-covid. Oltre al provvedimento di chiusura, per il gestore è scattata la sanzione di 400 euro.

“I nostri agenti – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - avevano avuto notizia che il dipendente dell’attività era risultato contagiato ma il gestore, più volte interpellato, aveva sempre negato, giustificandosi in tal modo per la mancata chiusura e sanificazione del locale. E’ davvero sconfortante prendere atto di comportamenti così irresponsabili da parte di chi dovrebbe agire a tutela di se stesso e degli altri. La gente non capisce che siamo di nuovo in piena emergenza. Non faremo sconti a nessuno. Chiunque metterà a repentaglio la sicurezza della mia comunità, violando le norme, sarà punito”.

“Ancora una volta – ha spiegato l’Assessore alla Polizia locale, Alfonso Di Massa – ci vediamo costretti a fare appello a tutti i gestori e ai titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del territorio affinché rispettino e facciano rispettare rigorosamente le norme anti-covid. Non possiamo assolutamente accettare simili comportamenti che danneggiano l’intera comunità, rischiando di aggravare una situazione di emergenza già difficile da fronteggiare. Tutti coloro che gestiscono attività commerciali e pubblici esercizi sappiano che hanno l’obbligo di chiudere e sanificare qualora abbiano certezza di propri dipendenti contagiati, a tutela di tutti”.