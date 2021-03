Scafati, un piano da 140mila euro per la viabilità Primo step d'interventi su diverse arterie della città, cui ne seguiranno altri in futuro

E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine. Gli interventi pianificati (lavori di rifacimento di tutta la pavimentazione stradale mediante fresatura di alcuni tratti sconnessi), per un importo complessivo di 140mila euro, riguarderanno le seguenti strade: traversa Bersanti di via Passanti, tratti adiacenti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, via Tricino e via Bonifica.

"Per indire la gara e dare poi il via ai lavori - ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati - dovremo attendere necessariamente l’approvazione del bilancio, che speriamo di portare in consiglio comunale a fine marzo. Ringrazio il mio vice Serena Porpora e gli uffici comunali competenti per il lavoro svolto. Abbiamo la necessità di mettere pian piano in sicurezza tutte le strade del territorio, partendo da quelle che fanno registrare una maggiore circolazione di autobus e mezzi pesanti".

Soddisfatto anche il numero due del Comune scafatese: "Si tratta - ha spiegato il vicesindaco Serena Porpora, con delega alla manutenzione - solo di un primo step di interventi che avevamo programmato alcuni mesi fa. Su indicazione del responsabile del settore, l’architetto Erika Izzo, abbiamo dato priorità a quelle strade la cui pavimentazione, maggiormente soggette ad usura, presenta sconnessioni tali da impedire, a lungo andare, una circolazione in condizioni di assoluta sicurezza. Sono, inoltre, arterie percorse da autobus e veicoli pesanti. Questi sono gli unici criteri che abbiamo adottato per la scelta delle strade a cui dare precedenza, che non sono oggetto né di segnalazioni né di raccomandazioni. Ovviamente, non sono stati inseriti nell’elenco i tratti della rete stradale del territorio interessati dai lavori di completamento della rete fognaria, che saranno oggetto di manutenzione successivamente, solo ad interventi ultimati".