Allarme Covid: nuove restrizioni a Castellabate e Nocera Le ordinanze dei sindaci

Preoccupa l'aumento dei casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Dopo Vietri sul Mare, altri sindaci della provincia di Salerno hanno emanato nuovi provvedimenti con ulteriori misure restrittive.

La nuova ordinanza del sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri sospende, con decorrenza da domani, 5 marzo, e sino al 6 aprile 2021 compreso, la vendita al pubblico dei distributori automatici, dalle ore 18 fino alle ore 5 del giorno seguente. Inoltre nell’ordinanza si stabilisce che all’interno delle attività, tenuto conto dell’ampiezza dei locali, non dovranno verificarsi forme di assembramento e dovranno essere osservate le vigenti disposizioni covid-19 pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

«Al fine di contrastare la diffusione del contagio da covid-19 è bene mantenere sempre alta la guardia in merito al rigido rispetto delle norme di distanziamento e di accesso contingentato anche in queste attività», dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Ricordiamo inoltre che, durante il periodo di apertura dalle 5 alle 18, il rispetto delle prescrizioni è di competenza esclusiva del titolare che dovrà adottare tutte le misure atte a prevenire ogni forma di assembramento».

A Nocera Inferiore, invece, il sindaco Manlio Torquato ha prorogato le misure già adottate nella precedente ordinanza fino al 14 marzo.

Vietato, quindi, lo stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali e di pubblico esercizio con l’onere in capo a questi ultimi titolari di assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso), chiusi i distributori automatici dalle 18 alle 9, vietata l'occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, vietata la vendita di alcolici dalle ore 18 e fino alle ore 9 sotto qualsiasi forma distributiva sia da parte dei pubblici esercizi che da parte degli esercizi commerciali al dettaglio.