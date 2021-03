Furti e tentativi di truffa,sindaco Cuofano scrive al Prefetto Il primo cittadino di Nocera Superiore chiede un supporto per il pattugliamento della città

Nelle ultime settimane si sono registrati sul territorio di Nocera Superiore diversi fenomeni microdelinquenziali legati a furti in abitazioni e tentativi di truffa ai danni, in particolar modo, di persone anziane. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, ieri, ha scritto al prefetto per "chiedere un supporto per il pattugliamento della città, soprattutto nelle ore notturne."

Ecco quanto scrive il sindaco.

"In un momento delicato come quello che stiamo vivendo – con una pandemia in atto da contenere, con le attività commerciali in difficoltà e le preoccupazioni di tanti cittadini costretti a fare i conti con familiari contagiati dal virus – c’è chi sfrutta questa convulsa situazione per delinquere e per approfittare della buona fede delle fasce più deboli, ovvero gli anziani.

Malgrado gli sforzi in atto da parte dell’Arma dei Carabinieri, che ringrazio, e, per quanto possibile, degli agenti di Polizia Locale, Le chiedo un supporto da parte delle Forze dell’Ordine al fine di implementare il pattugliamento e la sorveglianza cittadina soprattutto nelle ore notturne.

Mai come in questi momenti occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza per proteggerci da soggetti che s’insinuano nei nostri territori facendo leva sulla debolezza e sulle paure dettate dal momento emergenziale."