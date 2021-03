Sanza, una famiglia dona decine di libri alla biblioteca I ringraziamenti dell'amministrazione: "Un gesto bello, di amore per la comunità"

"Un gesto bello, di amore per la comunità." Il comune di Sanza, questa mattina, ha ricevuto una bella sorpresa. In un grande scatolone decine di libri, tra storia, politica, cultura saggistica, romanzi, donati alla biblioteca comunale. Il gesto di Vito Cozzi e la sua famiglia, titolari dell’edicola in piazza XXIV maggio, è stato apprezzato pubblicamente dall'amministrazione. “Grazie per la sensibilità e per l’attenzione mostrata verso i nostri ragazzi che da oggi potranno godere di altre decine di volumi in consultazione presso la biblioteca comunale – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera – un grazie a nome di tutta la comunità. Piccoli gesti che dimostrano l’amore per il bene comune” ha aggiunto l’assessore.

"I libri sono maestri di vita e compagni fedeli, in molti modi differenti. Possono indicare la strada in un periodo buio, oppure insegnare qualcosa di importante. Possono aiutarci a dar voce a pensieri ed emozioni nascosti, ad esprimervi. La forza dei libri e la potenza del Leggere che aiuta a connettersi con quello che ci circonda e con gli altri. Dunque grazie a Vito ed alla sua famiglia a nome di tutta la comunità." Concludono dall'amministrazione.