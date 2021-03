Nocera Superiore: buoni spesa, seconda erogazione Riapre il bando

Buoni Spesa emergenza Covid-19: si riapre il bando per la seconda tranche di erogazione dei voucher. La Fase 2 è stata deliberata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano nel corso della Giunta svoltasi ieri: 146mila euro è la somma stanziata per l’aiuto economico alle famiglie di Nocera Superiore in questo momento di difficoltà.

Il bando per l’accesso al sostegno economico, in pubblicazione a partire dalla prossima settimana, avrà i medesimi criteri del precedente. Com’è accaduto già nella prima tornata, anche questa volta i voucher saranno erogati ed utilizzati in modalità elettronica, mediante la registrazione e l’accesso alla piattaforma web dedicata.

«Con questa seconda erogazione rinnoviamo il sostegno alle fasce deboli della nostra comunità – sottolinea Cuofano – ed incentiviamo la piccola economia di vicinato attraverso l’utilizzo dei voucher presso gli esercizi commerciali della città».

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 0815169200 oppure 0815169234/35

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del voucher. Il rimborso agli esercenti iscritti nell’elenco delle attività convenzionate avverrà a rendiconto, con cadenza mensile.