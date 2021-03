Stadio "Novi" di Angri, la Polisportiva: "E' una priorità" La presa di posizione del sodalizio sportivo sul tema dell'impianto sportivo

La Polisportiva United, soggetto gestore dello Stadio “Pasquale Novi”, interviene dopo aver richiesto all’Ente comunale la gestione dell’area esterna. Ribadisce di "voler utilizzare lo spazio retrostante il muro di recinzione che ospitava il vecchio settore distinti, riconfermando l’opportunità di rilancio della struttura sportiva, dimostrandosi interessati ad ascoltare i dettagli della proposta fatta pubblicamente nel mese di luglio dello scorso anno. Un’idea progettuale che puntava allo sviluppo di nuovi spazi per trasformare un campo sportivo in uno stadio vero", come spiegano dal sodalizio sportivo.

"Dopo aver incontrato il sindaco Cosimo Ferraioli e l’assessore allo sport Francesco Ferraioli, dopo esserci confrontati con i tifosi, affermiamo fortemente che il tema stadio resta per noi una priorità e vogliamo aprirci ad una valutazione concreta per la realizzazione di un nuovo settore distinti, chiedendo pubblicamente al promotore dell’idea progettuale di valutare insieme uno studio di fattibilità, i criteri di elaborazione di un cronoprogramma, i modi e i tempi per un nostro coinvolgimento diretto - fanno sapere dalla Polisportiva -. Dunque la nostra vuole essere una riconferma concreta al sostegno di un progetto importante, chiudendo con i fatti tutte le polemiche nate nell’ultimo mese intorno alla principale struttura sportiva della città".