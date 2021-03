Allagamenti nell'Agro: i sindaci scrivono a De Luca Richiesto un incontro urgente per un intervento sui corsi d’acqua del bacino idrografico del Sarno

A seguito delle abbondanti pioggie di inizio mese e quelle del mese precedente che hanno provocato esondazioni del fiume Sarno e dei torrenti Solofrana e rio Sguazzatorio, i sindaci dell'Agro hanno scritto una lettera al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e al vice presidente Bonavitacola per "un incontro urgente per avere conoscenza dello stato dell'arte del GPS relativo alla sistemazione idraulica con conseguente riduzione del rischio idrogeologico del fiume Sarno, compresa la rete di affluenti e canali ad esso connessi, attraverso la regimentazione idraulica dell'asta fluviale, la realizzazione di vasche di laminazione di idonea portata e di una seconda foce del fiume Sarno".

Nella missiva i sindaci hanno espresso la loro preoccupazione sulla tenuta degli argini del fiume e dei torrenti. Dopo le abbondanti pioggie, infatti, vi è stata la rottura degli argini in punti insoliti che hanno causato l'allagamento di decine di case, danni ingenti ai raccolti delle terre coltivale e anche mancanza d'acqua. Nelle zone comprese tra Pagani e San Marzano sul Sarno si sono verificati danni ingenti a numerose famiglie che abitano a traversa Antonio Esposito Ferraioli e via Gramsci, nel comune di Scafati si è allagata piazza Garibaldi, nel comune di Castel San Giorgio sono state particolarmente colpite: via Riccardo Ciancio, Frazione Fimiani, zona cimiteriale e ferroviaria, nel comune di Nocera Superiore registrati allagamenti zona Starza.

La missiva è stata firmata dal sindaco Giuseppe Canfora, in qualità di Sindaco del Comune di Sarno, Cosimo Ferraioli in qualità di Sindaco del Comune di Angri,Paola Lanzara in qualità di Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, Antonio La Mura, in qualità di Sindaco ff. Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Giorgio Marchese, in qualità di Sindaco del Comune di Siano, Carmine Pagano in qualità di Sindaco del Comune di Roccapiemonte,Pietro Pentangelo in qualità di Sindaco del Comune di Corbara, Vincenzo Servalli in qualità di Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni,Michele Strianese in qualità di Sindaco del Comune di San Valentino Torio, Manlio Torquato in qualità di Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, Carmela Zuottolo in qualità di Sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno, Antonio Rescigno in qualità di Sindaco di Bracigliano, Giovanni Maria Cuofano in qualità di Sindaco del Comune di Nocera Superiore,Raffaele Maria De Prisco in qualità di Sindaco del Comune di Pagani, Cristoforo Salvati in qualità di Sindaco del Comune di Scafati.