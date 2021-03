Torchiara: a 105 anni nonna Angela si vaccina contro il Covid In posa dopo la somministrazione, a condividere lo scatto il personale dell'Asl di Salerno

Terra di centenari coraggiosi il Cilento: a 105 anni Angela Della Pepa è una delle più "giovani" nonnine a sottoporsi alla vaccinazione antiCovid in provincia di Salerno. Classe 1916, nonna Angela ha da poco festeggiato il suo compleanno presso la "Casa del Divino Amore" nel comune di Torchiara. Nella stessa sede, domenica scorsa, alla donna è stato somministrato la prima dose di vaccino antiCovid. Subito dopo la somministrazione nonna Angela si è messa in posa come una vera testimonial, per dare l'esempio. A condividere lo scatto il personale dell'Asl di Salerno.