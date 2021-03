Strianese: "San Valentino Torio avrà il suo centro vaccinale" I locali che verranno utilizzati sono quelli della scuola materna di via Don Russolillo

Anche il comune di San Valentino Torio avrà il suo polo vaccinale. Questa mattina il sindaco Michele Strianese, insieme al vicesindaco Rosanna Ruggiero, all'assessore alle politiche sanitarie Enzo Ferrante, all'assessore alla manutenzione Giancarlo Baselice ed al capo operaio ufficio tecnico Luigi Giorgio, hanno effettuato sopralluogo insieme ai Dirigenti e ai Tecnici dell' ASL per la scelta dei locali nei quali insediare il centro vaccinale.

"Una richiesta, quella di insediare un centro vaccinale anche nel nostro paese, che abbiamo avanzato ed ottenuto e per la quale abbiamo anche lottato. - Ha sottolineato la fascia tricolore - I locali che utilizzeremo, ritenuti idonei dall' ASL a seguito del sopralluogo di stamane, sono quelli della scuola materna di Via Don Russolillo che abbiamo deciso di ristrutturare, ma che nel frattempo sono idonei all' utilizzo come centro vaccinale. Tra qualche settimana saremo operativi. Lunedi inizieremo ad organizzare il tutto con i nostri operai e tecnici e poi sara' l' ASL ad attrezzare con tutte le apparecchiture necessarie. Forza e coraggio. Ce la faremo" Ha concluso il sindaco Strianese.