Cammarano: sì ampliamento bretella Buonabitacolo Padula L’annuncio del presidente della Commissione regionale Aree Interne

“Abbiamo avuto rassicurazioni da Anas che a breve sarà consegnato alle amministrazioni comunali di Padula, Buonabitacolo e Montesano il progetto relativo all’ampliamento, atteso da anni, del rettifilo ex 517 Buonabitacolo-Padula e alla contestuale realizzazione della rotatoria tra la stessa provinciale e la Statale 19. Un impegno da parte della società per la manutenzione della rete stradale, a una settimana dall’incontro con i sindaci del territorio. L’intervento che sarà finalmente risolutivo dell’annoso problema del traffico su arterie ad alta densità di circolazione e che, nel contempo, garantirà un più agevole accesso all’imbocco autostradale”.

Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a margine di un sopralluogo nei pressi della strada provinciale ex 517, con la senatrice M5S Felicia Gaudiano, i sindaci dei Comuni di Montesano sulla Marcella, Buonabitacolo e Padula e il dirigente Area Sud Italia di Anas.

“Nelle prossime settimane – precisa Cammarano - effettueremo un nuovo sopralluogo con Anas. L’intento è quello di seguire da vicino le fasi di realizzazione dell’opera e far sì che i progetti non rimangano sulla carta. Un raccordo utile sia per alimentare il traffico turistico che a migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini che vivono fuori dalle aree urbanizzate”.