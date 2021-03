Fisciano, Nunzio Donadio alla guida dell'Udc La nomina dello scudocrociato

Nunzio Donadio, studente di giurisprudenza ed attivo nel mondo del volontariato, è il nuovo commissario Udc per la città di Fisciano. Lo ha nominato il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Salerno, Mario Polichetti, su proposta della vice coordinatrice provinciale Maria De Caro.

«Al carissimo amico Nunzio faccio gli auguri di buon lavoro e confido nelle sue capacità organizzative e nel suo spirito inclusivo e costruttivo perché in breve tempo la Valle dell’Irno torni ad essere la culla dei moderati», ha dichiarato Polichetti, che in queste settimane sta riorganizzando il partito sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative.