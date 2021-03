Tramonti: lavori di messa in sicurezza sulla Sp2 Gli interventi necessari dopo la caduta di alcune pietre dalla scarpata

La Provincia di Salerno prosegue i lavori di messa in sicurezza sulla SP 2 ex SP 2/b al Km 4+800 alla via Scalvo ricadente nel territorio del Comune di Tramonti.

“I lavori si sono resi necessari – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – per il distacco di alcune pietre e ghiaia provenienti dalla scarpata a seguito delle intense ed incessanti precipitazioni temporalesche dello scorso mese di febbraio. C’è stato quindi un parziale crollo della carreggiata della strada, che di fatto rappresenta una importantissima arteria di collegamento con i comuni della Costiera Amalfitana.

Per scongiurare l’aggravamento della situazione, siamo intervenuti immediatamente con il consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale mediante la ricostruzione del muro di sostegno già parzialmente crollato. Le opere sono attualmente in fase avanzata di realizzazione.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. La Provincia c’è ed è vicina alle comunità. I cantieri attivi sul nostro territorio ci permettono innanzitutto di mettere in sicurezza la nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione in un momento delicato come questo.”