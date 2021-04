Covid,Montesano: sindaco"si trasferisce"nella zona più colpita 84 casi in città: Il primo cittadino ha spostato temporaneamente il suo ufficio a Tardiano

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha deciso di spostare temporaneamente il suo ufficio e quello della polizia municipale nella scuola della frazione di Tardiano, la zona più colpita dal Covid sul territorio comunale.

Il primo cittadino, nel corso di una diretta via social, ha spiegato: "Ho atteso qualche giorno per aggiornarvi per avere una situazione più chiara. Ad oggi, dopo quattro giorni, contiamo 20 nuove guarigioni e 23 nuovi positivi. Si tratta di persone, per la maggior parte, già sottoposte a sorveglianza attiva." Ha comunicato il sindaco Rinaldi. Sono 84 le persone attualmente positive, la maggior parte residenti nella frazione di Tardiano: “Abbiamo così deciso di trasferire, in questi giorni di emergenza, specie per questa parte del nostro territorio, l'ufficio COC qui, nei locali della scuola. – ha spiegato Rinaldi – Sia per dare una più capillare e veloce assistenza materiale alle tante persone in quarantena e ma anche come segno simbolico di vicinanza, sostegno e attenzione verso la parte della popolazione più colpita. Ringrazio la preside per aver messo a disposizione i locali della scuola. Questo vuole essere un segno di speranza e forza morale per quelle tante persone che stanno combattendo a Tardiano contro il covid”.

"Bisogna essere presenti, a prescindere da tutto" Ha concluso la fascia tricolore.