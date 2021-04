Montecorvino Rovella: "Ennesimo scempio ambientale" Ritrovata una "mini discarica" in località San Lazzaro: multato e denunciato il responsabile

Un nuovo, l'ennesimo "scempio ambientale" sul territorio di Montecorvino Rovella. Dopo il ritrovamento di ieri mattina in località Tarazza, a ridosso del fiume Cannito Pezze, un altro triste spettacolo si è presentato questa mattina agli operatori in località San Lazzaro: una vera e propria mini discarica a bordo carreggiata.

Gli agenti della polizia locale, guidati dal tenente Massimiliano Falcone, hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile dello sversamento viste le tracce reperite sul posto. L'autore è stato individuato in pochi minuti: per lui una denuncia, una multa di 400 euro e l'obbligo di bonificare i luoghi oggetto dello sversamento, già ripulito.

"Anche per quel che concerne lo sversamento scoperto ieri in località Tarazza si è provveduto ad individuare il responsabile dello sversamento, anch'egli destinatario di una multa di 400 euro e dell'obbligo di bonificare l'area oggetto dell'abbandono di rifiuti." Hanno fatto sapere dall'amministrazione.

"Continuare con questi atteggiamenti - spiega il vicesindaco con delega all'Ambiente, Corrado Volpicelli - non serve a nulla. Le telecamere piazzate sul territorio dall'amministrazione comunale non lasciano scampo e ci permettono di risalire in breve tempo ai responsabili di tali atti. Per questo ribadisco nuovamente: differenziare in maniera seria e rispettare gli orari di conferimento".