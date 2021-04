Covid, a Positano oltre 1000 vaccini:"Ora si pensi al turismo" "Dopo i più deboli, vaccinare categorie economiche". Piantati ulivi in ricordo delle vittime

Un gesto simbolico che testimonia la vicinanza di un'intera comunità. Questa mattina, nel giardino della casa comunale di Positano, sono stati piantati due ulivi in ricordo di tutte le vittime del Coronavirus. "Un gesto semplice nella sua realizzazione ma che racchiude in sé un valore profondo. - Ha commentato il sindaco Giuseppe Guida - Piantare gli ulivi nel giardino del comune di Positano significa condividere con l’intera comunità positanese un momento di vicinanza per tutti coloro che continuano a combattere contro questo virus."

Nel comune della Divina, al momento, sono 19 i casi positivi. Nella giornata di ieri sono stati effettuati oltre 30 tamponi, di cui 10, circa, di controllo a persone già positive e altri 20 a contatti legati anche al caso di positività di una bambina dell'asilo Luigi Rossi. Cinque i compagni di classe della piccola messi in quarantena, con le relative famiglie, insieme ad altre tre persone tra collaboratori ed insegnanti.

Il sindaco Guida, oltre all'appello alla responsabilità, sottolinea che procede spedita la campagna di vaccinazione nel comune: "Tutti gli over 80 di Positano sono stati vaccinati. Da diversi giorni abbiamo iniziato le somministrazioni alle categorie fragili, al momento abbiamo fatto più di mille vaccini. La vaccinazione è la strada principale per uscire quanto prima dalla pandemia, non appena ci sarà la possibilità di avere un numero di dosi consistente e dopo aver vaccinato le categorie più a rischio, chiederemo a gran voce di vaccinare per categorie economiche. E' importante dare priorità alle persone più deboli ma anche salvaguardare il turismo e farlo ripartire."

"Vi invito come sempre alla massima prudenza e a rispettare le disposizioni previste dalla zona rossa! - Ha concluso la fascia tricolore - Un grazie a medici, infermieri e farmacisti, volontari di croce rossa e protezione civile, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile e che ringrazio anche a nome di tutta la nostra comunità."