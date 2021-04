Al via il centro vaccinale di San Valentino Torio L'inizio delle somministrazioni in programma per sabato 24, soddisfatto il sindaco Strianese

Al via, da sabato 24 aprile, il centro vaccinale di San Valentino Torio allestito all'interno della scuola materna di via Russolillo. Ad una piccola inaugurazione, fissata per le ore 10, seguirà l'inizio delle somministrazioni che avverrà a cura dell' ASL Salerno distretto sanitario 62. Completati, dunque, i lavori di messa in sicurezza e le pulizie generali.

"Abbiamo anche organizzato tutta la logistica per il buon funzionamento delle attività. - Ha spiegato il sindaco Michele Strianese - Voglio ringraziare per questo i gruppi di volontari che si sono resi disponibili per svolgere le funzioni amministrative e quelli che si occuperanno della sicurezza e della gestione flussi all' interno ed all' esterno." In questa prima fase di avvio il centro resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

"Oltre all' ASL Salerno per la disponibilità del personale sanitario, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, in quanto è giusto sapere che viene fatto tutto con spese a carico del comune. Non abbiamo ricevuto alcun finanziamento dallo Stato per la campagna vaccinale e qualsiasi spesa, almeno per adesso, è a carico del Comune. In particolare ringrazio l' Assessore alle Politiche Sanitarie Enzo Ferrante che unitamente alla Dirigente dott.ssa Annamaria Vastola ed al vicesindaco Rosanna Ruggiero stanno curando tutta la logistica e l' organizzazione delle attività. Ringrazio l' Assessore Giancarlo Baselice che insieme agli operai dell' Ufficio Tecnico ed al capo operaio Luigi Giorgio hanno curato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. La sicurezza sanitaria e il contrasto alla pandemia rimangono la priorità assoluta della nostra azione amministrativa.

Per questo invito tutti ad aderire alla campagna vaccinale che parte, dunque, spedita anche nel nostro paese. Buon vaccino a tutti" Ha concluso la Fascia Tricolore.