Uomo di Montesano salva persona caduta in un fiume in Francia L'eroe è Michele Germino. Il sindaco Rinaldi: "Motivo di orgoglio per tutti noi"

Cittadino di Montesano sulla Marcellana eroe in Francia. La storia a lieto fine arriva dalla città di Beauvois dove Michele Germino, montesanese di nascita, insieme ad un ragazzo di 15 anni e mezzo, Clement Lison, ha salvato una persona caduta nel fiume Thèran che stava per essere trascinata via dalla corrente. L'accaduto risale a pochi giorni fa. Ad aver condiviso per prima la notizia è stata il sindaco della cittadina francese, Caroline Cayeux, la quale ha elogiato i due che "con grande coraggio, sono saltati in acqua per aiutare il signore. Li riceverò personalmente molto presto per ringraziarli di nuovo".

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana ha ricondiviso la storia, complimentandosi con Michele per il coraggioso gesto:"È motivo di orgoglio per tutti noi quanto fatto da Michele il quale ha mostrato altruismo, valori, coraggio e generosità che gli rendono onore e che contemporaneamente lo rendono alla sua cittadina di origine. Grazie Michele! Sei stato davvero coraggioso e altruista! Queste sono le belle storie da raccontare!"