Capaccio: pronta la nuova sede dell'Usca in località Pietrale Prevista per domani, 23 aprile, l'inaugurazione: "Un nuovo, importante servizio per la città"

Tutto pronto per la nuova sede dell'U.S.C.A. a Capaccio Paestum. Prevista per domani, venerdì 23 aprile, alle ore 12, l’inaugurazione di una nuova sede in località Pietrale. L’apertura è frutto di un accordo tra il Comune, l’ASL di Salerno e il Consorzio di Bonifica di Paestum che, su richiesta dell’amministrazione, ha messo a disposizione locali di sua proprietà, situati a via Capo di Fiume.

“Da domani un nuovo, importante servizio sarà a disposizione della Città di Capaccio Paestum e dei cittadini dei Comuni circostanti, che così potranno avere più facilmente la possibilità di effettuare i tamponi per la conferma dell’infezione da Covid – dichiara il sindaco Franco Alfieri - All’hub per la vaccinazione anticovid-19 che ha sede nella palestra comunale di Capaccio Scalo, si va ad aggiungere la sede dell’U.S.C.A. Anche in questo caso l’amministrazione comunale ha provveduto a realizzare tutti i lavori di allestimento per rendere i locali pronti e adeguati all’utilizzo. È anche attraverso queste iniziative che il Comune di Capaccio Paestum continua a fare la sua parte in questa dura lotta al nuovo coronavirus”.