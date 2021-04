Strianese:"Ok al progetto per l'istituto superiore nel comune" Sindaco di San Valentino Torio: "La Provincia ha finanziato 1,5 milioni di euro per questa opera"

"Un grande progetto per San Valentino Torio. Finalmente diventa realtà, dopo anni e anni di chiacchiere, il progetto per allocare nel nostro comune un Istituto Superiore." Ad annunciarlo il sindaco Michele Strianese. Siglato l'accordo tra il Comune, la Provincia di Salerno e Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e della Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore, che ha chiesto la disponibilità di locali da adibire a sede scolastica per l' indirizzo "Istituto Tecnico per Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria".

Con delibera di Giunta Comunale il comune "ritenendo utile il progetto per l' apertura di un Istituto Scolastico Superiore sia dal punto di visto culturale, sociale che economico" ha dato la disponibilità all' uso dell' immobile in Via I° Mezzana, che da anni e' incompleto al primo piano e per la parte della sistemazione esterna e che, dunque, va interamente ristrutturato.

La Provincia di Salerno ha finanziato, per 1,5 milioni di euro, questa opera di completamento e ristrutturazione dell' immobile. Il progetto preliminare della Provincia di Salerno e' già al Ministero della Pubblica Istruzione per l' ottenimento del decreto definitivo.

"Come vedete, in un' area che si sta sviluppando benissimo con investimenti pubblici a privati (circa 200 nuovi alloggi tra area Cooperative Edilizie e Progetto privato Sodels ed istituti scolastici già presenti) sorgera' anche un Istituto Secondario per un indirizzo assolutamente confacente con le tipicità economiche e sociali del nostro paese. - ha commentato il sindaco Strianese - Dunque una buona opportunità per il nostro paese, per i giovani studenti e per lo sviluppo economico ottenuta dalla nostra Amministrazione Comunale. Un altro finanziamento, a fondo perduto, orientato verso la nostra comunità che ci consentirà di ristrutturare una scuola da tempo incompleta e malandata, per accogliere uno dei migliori Istituto Secondari di 2° grado presenti sul territorio dell' Agro Nocerino Sarnese."