Covid: a Montesano riaprono scuole,una FFP2 a tutti gli alunni Rimarranno chiuse fino al 30 aprile le scuole a Sassano

Rimarranno ancora chiuse le scuole presenti sul territorio comunale di Sassano. La nuova ordinanza sindacale sancisce la chiusura, dal 26 al 30 aprile prossimo. Una decisione presa in quanto "non sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria per la riapertura delle scuole per la presenza di focolai e per il rischio elevato di diffusione del virus.

Intanto, nel comune di Montesano sulla Marcellana, negli ultimi giorni si sono regitrati 5 guariti e 4 nuovi positivi. Il totale dei casi attivi è 65, in quarantena restano 24 cittadini. La giornata si è aperta con una triste notizia in quanto una cittadina, positiva al Covid e affetta da altre patologie, ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus presso l’ospedale di Polla. La donna aveva 88 anni. Sono così 69 i deceduti contagiati dal Covid nel Vallo di Diano.

A dare la triste notizia il sindaco Giuseppe Rinaldi che si è anche espresso in merito alla riapertura scuola nel comune:"Ho sentito la diringente scolastica, dopo un'attenta analisi dei contagi sul territorio, abbiamo deciso di riaprire le scuole in via graduale. Domani apriranno le scuole dell' infanzia e le elementari ad Arenabianca, Capoluogo e Scalo. Tutte le altre scuole e il plesso di Tardiano prenderanno il via dal 3 maggio."

"Per garantire la massima sicurezza ma anche per un segnale di vicinanza, domani mattina, regaleremo a tutti gli alunni delle primarie una mascherina FFP2. In segno di precauzione di buon ritorno a scuola". Ha concluso la Fascia Tricolore.