San Giovanni a Piro: "Una festa della liberazione...Ecologica" Volontari e sindaco impegnati a ripulire aree pubbliche e spiagge dai rifiuti

Un 25 aprile di Liberazione.. anche dai rifiuti! Il primo cittadino di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, ieri mattina, insieme ai volontari delle associazioni Massiccio del Bulgheria, Sentieri del Cilento e Legambiente Campania, e diversi esponenti del Comune, è stato impegnato, in prima linea, in difesa dell'ambiente.

Una giornata ecologica in cui sono state ripulite aree pubbliche tra San Giovanni a Piro e Scario, tra spiagge e zone interne. "Abbiamo accolto più che volentieri l'invito dell'amministrazione di San Giovanni a Piro di aderire alla giornata ecologica che si sarebbe tenuta in occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile. Alcuni nostri soci hanno dato il loro prezioso contributo aiutando a liberare di rifiuti la spiaggia e la scogliera antistanti il porto di Scario." Hanno commentato dall'associazione Massiccio del Bulgheria.

"Perché da Noi le celebrazioni piace farle concretamente!" Ha scritto, entusiasta, il sindaco Palazzo, condividendo alcuni scatti della giornata. "Grazie a tutti gli amici (dai più grandi ai più piccoli) che ci hanno aiutato a portare a termine questa “piccola” giornata ecologica, convinti che - se è stato un contributo minuscolo alla battaglia per liberare la nostra Terra dai rifiuti - c’è sempre bisogno di fare la nostra parte!"