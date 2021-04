San Gregorio Magno: troppi contagi, sindaco chiude le scuole Didattica a distanza fino al 30 aprile

Aumento dei contagi Covid a San Gregorio Magno. Sale a 34 il numero dei cittadini attualmente positivi al virus. Il sindaco Nicola Padula, dato l'aumento dei contagi, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune. Scuole chiuse, quindi, fino a venerdì 30 Aprile. "Data la delicatezza della situazione è momentaneamente interrotta la didattica in presenza anche per i bambini diversamente abili e per la scuola dell'infanzia: i genitori in questione riceveranno disposizioni in merito all'attivazione delle attività a distanza dai docenti - Ha concluso il primo cittadino - Si raccomanda inoltre alla popolazione di osservare con rigore tutte le misure di sicurezza necessarie al contenimento dei contagi."