Bandiere Blu 2021 in Campania: torna il vessillo a Camerota Il comune torna a far parte della lista FEE. Premiate 19 località della Campania, 13 in Cilento

Bandiera blu 2021: il Cilento si riconferma eccellenza della Campania. Sono 201 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento quest'anno, 6 in più rispetto al 2020 (195), per 416 spiagge in totale. Tra i comuni premiati ci sono 15 new entry e 9 comuni "non confermati" che escono dalla lista della FEE. Entrano, tra i quindici, Camerota, ben tre località della Puglia e altrettanti comuni dell'Abruzzo. Sul podio degli oscar del mare si conferma prima la Liguria, con 32 località. Sale in seconda posizione la Campania con 19 Bandiere (con l'ingresso di Camerota e l'uscita di Ispani) di cui 13 solo in Cilento e 14 vessilli, in totale, per la provincia di Salerno. Terza posizione per la Toscana con 17 vessilli blu.

A ricevere l'ambito riconoscimento, per la Campania: Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Sapri e Camerota nel Cilento, con l'aggiunta di Positano per la provincia di Salerno. In più Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense nel Napoletano.

Il ritorno del vessillo blu a Camerota è una "Notizia strepitosa" per il sindaco Scarpitta. La Bandiera Blu mancava da anni a Camerota, nonostante il mare pluripremiato e i turisti che ogni anno la scelgono e la collocano al terzo posto in Campania, dopo Napoli e Sorrento, per numero di visitatori. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, attendeva la notizia con trepidazione. Tra le località della Campania che si sono aggiudicate il vessillo, ora c’è anche Camerota, nota come ‘La Perla del Cilento’ e già premiata con la Bandiera Gialla per i Comuni Ciclabili, la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, la Bandiera Blu per gli approdi e le 5 Vele di Legambiente. Oltre che, nel 2013 e nel 2014, ha ottenuto anche i riconoscimenti di spiagge più belle d’Italia con Cala Bianca e Baia Infreschi.



«E’ un giorno meraviglioso per Camerota - dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco -. Ascoltare i massimi vertici della Fee pronunciare il nome della nostra località tra le duecento italiane che hanno ottenuto il riconoscimento, è una sensazione unica. Abbiamo inaugurato tre impianti di depurazione in un anno ed era il tassello che ci mancava. Bandiera Blu è un sigillo di garanzia della qualità del nostro mare e delle nostre spiagge ma è anche il giusto premio al lavoro che si sta portando avanti. Le spiagge di Camerota non hanno barriere architettoniche, la percentuale di raccolta differenziata è a livelli molto alti, il progetto di educazione ambientale nelle scuole prosegue a gonfie vele. Un grazie all’amministrazione comunale tutta, agli imprenditori, agli operatori del mare, ai lavoratori che tengono a cuore le sorti del nostro territorio, alla scuola, alle forze dell’ordine e di polizia e a tutti quelli che si impegnano in prima linea per difendere le bellezze di Camerota».



«Siamo felicissimi di comunicarvi questo splendido riconoscimento che Camerota aspettava da molti anni - aggiunge Teresa Esposito, assessore al Turismo -. Requisito fondamentale per l'assegnazione è il depuratore, che fino all'anno scorso non c'era e per cui non è stato possibile ricevere il vessillo della Fee. Questa amministrazione, e soprattutto il sindaco, testardo e caparbio, ha portato a compimento questo grande progetto grazie al quale abbiamo l’onore di annoverarci tra le località italiane Bandiera Blu. Al riconoscimento della Fee abbiamo candidato le spiagge Marina delle Barche, Lentiscelle e la spiaggia del Troncone, considerate le peculiarità del litorale e i servizi offerti dalle strutture balneari. Ora, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore, possiamo dare il via alla stagione estiva. Vi aspettiamo tutti sulle splendide spiagge di Camerota bagnate dal nostro mare blu»

Anche Palinuro fa il bis e riconquista la doppia bandiera blu, per le spiagge e per il porto. “Due riconoscimenti importanti per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Carmelo Stanziola – che valorizzano il nostro mare e la nostra terra e, allo stesso tempo, ricompensano l’impegno dell’amministrazione Comunale, degli operatori turistici e dei cittadini che in questi anni hanno tanto lavorato per la tutela del nostro territorio”. Sulla stessa linea le dichiarazioni del vicesindaco con delega all’Ambiente Silverio D’Angelo. “Siamo orgogliosi di questo doppio riconoscimento che certifica la salute del nostro mare, nonché la qualità dei servizi offerti ai turisti. In questi anni – continua D’Angelo - abbiamo investito tantissimo sull’ambiente con la pulizia periodica delle spiagge, dei sentieri e dei fondali marini. Abbiamo incrementato la raccolta differenziata e avviato campagne di comunicazione ambientale coinvolgendo soprattutto gli studenti. E poi – continua – abbiamo investito sulle infrastrutture con l’ammodernamento degli impianti di depurazione e con l’inaugurazione a Palinuro di una nuova struttura per il trattamento dei reflui fognari”. Incrementati anche i servizi sulle spiagge e lungo la costa. “Abbiamo messo in campo – aggiunge il sindaco Stanziola – molteplici iniziative per assicurare qualità e sicurezza. Abbiamo attivato servizi di vigilanza sugli arenili, postazioni con i cani per il salvamento, incrementato bagnini e volontari di protezione civile. Siamo orgogliosi di tutto questo e oggi raccogliamo ulteriori stimoli per continuare a operare con passione e senso di responsabilità”.