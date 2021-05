Camerota, Gelmini al sindaco:"Complimenti per la Bandiera Blu" La lettera del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie all'amministrazione

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, On. Maria Stella Gelmini, si complimenta con il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e con l’amministrazione comunale di Camerota, per l'ottenimento della Bandiera Blu 2021.

«Caro Sindaco, desidero congratularmi con Lei per l'importante riconoscimento della "Bandiera Blu 2021" della Foundation For Environmental Education - scrive la ministra in una lettera inviata al primo cittadino -. Non mi sfugge come tale risultato, per la molteplicità di parametri presi in considerazione dalla Giuria, sia il frutto di un impegno continuativo e determinato dell'Amministrazione Comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità dell'accoglienza. Sono certa che tale meritato "premio", rappresenterà uno straordinario viatico per la imminente stagione turistica e un forte incoraggiamento per tutti gli operatori economici del Suo territorio, privati dalla lunga emergenza pandemica. Ancora molti complimenti e grazie per il Suo lavoro. Cordialità» chiosa la Gelmini.