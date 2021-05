Chiusi in un sacchetto: trovati 4 cuccioli a Giffoni Se Casali Uno era privo di vita. Dal comune: "Avvilente e mortificante, oltre che disumano"

Un triste ritrovamento quello di martedì scorso in località Carmine al casale Sieti: scoperti quattro cuccioli di cane, chiusi in un sacchetto di plastica e abbandonati, di cui uno privo di vita. "È avvilente e mortificante, oltre che disumano, che nel 2021 ci siano ancora persone che commettono simili reati. Sì, perché di reato si parla." Tuona l'amministrazione comunale.

Ad intervenire due cittadini del posto che hanno subito allertato il Comando di Polizia Locale, evitando un triste destino anche agli altri cuccioli. In un primo momento la cucciolata è stata affidata alle cure del medico veterinario Simona Pisano, successivamente il M.llo Noè Cioffi del Comando di Polizia Municipale, si è attivato per affidarli ad una famiglia di Giffoni Sei Casali la quale provvederà ad allattarli e curarli.

"Inutile dire che la Polizia Municipale sta analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare queste persone, ma nel caso qualcuno avesse visto o sentito qualcosa può collaborare alle indagini. Il Comune di Giffoni Sei Casali, con il prezioso supporto dell’Asl Salerno, da tempo ormai, ha messo in atto una serie di strumenti per evitare che simili episodi accadano. Basta una semplice telefonata all’ambulatorio veterinario di via Capocasale (3382228471) oppure mettersi in contatto con l’Assessore Stefania Grimaldi per attivare immediatamente la rete di volontari. In alternativa si può provvedere a sterilizzare il proprio cane. In questo caso si è deciso di percorrere la strada più crudele. Vergogna." Scrivono dal Comune.