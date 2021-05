Murales della Legalità: ai cittadini la scelta L'opera verrà realizzata sul muro all'ingresso del nuovo comando di Polizia a Montecorvino Rovella

In vista del trasferimento degli uffici della polizia locale, l'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella ha lanciato l'iniziativa-contest "Murales della Legalità”. Da oggi e fino alle ore 24 del 31 maggio è possibile scegliere fra i due progetti finalisti di “La 180” e MçNënyå. Per votare basta un like ad una delle due foto pubblicate sulla pagina Facebook del comune.

"Appena iniziata l'attività di trasferimento della polizia nella nuova sede, molto più grande e funzionale, abbiamo pensato anche all' "abbellimento" degli spazi - ha spiegato il comandante Massimiliano Falcone, nel corso di una diretta di presentazione delle due opere finaliste - Con il sindaco e con il presidente del consiglio comunale Milena Salvatore portiamo avanti la linea della bellezza, dove c'è bellezza i comportamenti diventano più consoni e ordinati, e in quest'ottica abbiamo iniziato a pensare a un murales della legalità, dedicato a Falcone e Borsellino e al maresciallo D'Arminio."

In questo progetto di uniscono quindi bellezza e legalità, e adesso saranno i cittadini a scegliere il murales da realizzare. Il murales che otterrà più voti verrà realizzato sul muro posto all'ingresso del nuovo comando della Polizia Locale. “L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Campania, rappresenta il doveroso omaggio a Gerardo D'Arminio, servitore dello Stato nato a Montecorvino Rovella e barbaramente ucciso dalla camorra la sera del 5 gennaio 1976 a soli 39 anni.” Concludono dall’amministrazione.