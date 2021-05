Viadotto Atrani: verso la conclusione dei lavori Il ripristino della regolare circolazione è previsto entro la mattinata di giovedì 20 maggio

In fase di ultimazione le attività principali sul viadotto ubicato al km 30,650 della strada statale 163 “Amalfitana”, nel territorio comunale di Atrani, in provincia di Salerno.

La conclusione degli interventi sull’estradosso, nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata del ponte, consentirà, a partire dalla mattinata di giovedì 20 maggio, il ripristino della regolare circolazione, con la rimozione del senso unico alternato.

Nel dettaglio l’intervento – in fase di esecuzione per conto di Anas dal Consorzio Stabile Marco Polo S.c.a.r.l. con sede in Potenza, per un investimento complessivo di circa 600 mila euro – riguarda il risanamento di porzioni di impalcato in calcestruzzo armato e di opere marginali, oltre all’impermeabilizzazione dell’impalcato, le cui attività eseguite sono risultate particolarmente complesse anche in relazione alla conformazione dell’opera d’arte e della carreggiata stradale ed al contesto urbano nell’ambito del quale il ponte è situato.

Proseguiranno poi i lavori in intradosso – che non coinvolgeranno la sede stradale – in particolare quelli di ripristino della travata; l’ultimazione dell’intero intervento è programmata entro la prima quindicina del mese di giugno.

Fondamentale per il completamento delle complesse attività sin ora svolte la proficua collaborazione tra Anas ed il Territorio, in particolare con la Regione Campania, i Comuni di Atrani e di Amalfi, nonché con le Società che gestiscono il trasporto pubblico locale e le reti di sottoservizi interferenti.

Nell’ambito di questa buona collaborazione si inserisce l’attivazione un servizio sostitutivo di trasporto pubblico per attenuare i disagi durante l’esecuzione degli interventi che si concluderanno giovedì.