Sala Consilina:rinviata intitolazione caserma Vigili del Fuoco La decisione a seguito del tragico incidente alla funivia del Mottarone

E' stata rimandata a data da destinarsi la cerimonia di intitolazione della caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina al compianto capo reparto Luigi Morello. L’evento era in programma domani, lunedì 24 maggio. A seguito del tragico incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa, i caschi rossi hanno rinviato tutti gli eventi in programma in Italia in segno di rispetto per le vittime della tragedia. Sono tredici, al momento, le persone che hanno perso la vita. Ferite anche due bambine, ricorverate in gravi condizioni.