Cetara, quasi 4,8 milioni per il recupero del waterfront Il sindaco: "Uno dei più grandi interventi della storia del nostro comune"

Piena ammissione per il progetto di recupero del waterfront per il comune di Cetara. Il Dipartimento per la Programmazione, le Infrastrutture di Trasporto a Rete e i Sistemi Informativi del Ministero delle Infrastrutture, ha comunicato il finanziamento di 4.792.000 euro.

Nel mese di marzo 2020 il Comune di Cetara ha partecipato al bando, emesso dal Ministero, per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse B “Recupero waterfront”, finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Nello specifico, il Comune ha partecipato con un progetto di adeguamento della struttura portuale e riqualificazione di Largo Marina per il turismo diportistico e balneare a Cetara.

"Questo progetto, come ho ribadito più volte, sarà uno dei più grandi interventi della storia del nostro comune. Si tratta di un’opera fondamentale per Cetara, soprattutto per la sua ritrovata vocazione turistica che ci può portare a divenire

una delle mete più ambite di tutta la Costa d’Amalfi e ad essere competitivi con località internazionali, mete esclusive e ricercate dai turisti di tutto il mondo." Ha spiegato il sindaco Fortunato Della Monica.