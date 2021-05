Lotta al Covid: a Caggiano inaugurato nuovo centro vaccinale Nel comune si registrano tre guariti: restano solo due casi attivi in città

La lotta al Coronavirus continua a a Caggiano si accelera sui vaccini. Dopo settimane di trafile burocratiche è stato inaugurato, questa mattina, il nuovo centro vaccinale anticovid-19 sito in località Calabri presso il Centro Colibrì.

In collaborazione con l'Asl Salerno, i medici di base AFT 3 Distretto 72, il P.O. di Polla, il centro vedrà impegnati ancora una volta i volontari della protezione civile Gopi Anpas di Caggiano che affiancheranno i medici per la parte logistica, sanitaria e amministrativa. "Impegnati sin dal primo momento in questa lunga emergenza pandemica il nostro lavoro continua a testimonianza di quanto importante sia in questo momento vaccinare quante più persone possibili." Avevano sottolineato dall'amministrazione comunale. Dopo il taglio del nastro, sono state somministrate le prime 100 dosi di vaccino Moderna.

E nel giorno dell'apertura del centro vaccinale Colibrì, un'altra buona notizia per la comunità. Dall'ultimo aggiornamento reso noto dal comune, si registrano 3 nuovi positivi. Il totale dei casi attivi in città scende, quindi, a 2. "Cerchiamo di non abbassare la guardia in questo momento cruciale nella lotta contro il virus continuando a rispettare le regole in modo rigoroso come abbiamo fatto fino ad ora." Concludono dal comune.