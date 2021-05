Polla: oltre 100 persone ripuliscono la città per "renderla ancora più bella" Ripulito anche il ponte Romano. Soddisfatto il sindaco Loviso: "Siete stati meravigliosi" |FOTO

Una giornata dedicata all'ambiente e alla cura della propria città, sono state oltre 100 le persone che ieri, domenica 30 maggio, hanno partecipato alla giornata ambientale organizzata nel comune di Polla. Volontari, associazioni, grandi e bambini, stranieri e anche alcuni amministratori si sono riuniti per cercare di ripulire i luoghi del cuore della loro città e renderla "ancora più bella". Le operazioni di pulizia, partite alle 8 di mattina, hanno riguardato il centro storico, le strade di montagna e il ponte Romano che con "operazioni spettacolori", come sottolineano dal comune, è stato liberato da erbacce. Ma attenzione anche ai rifiuti presenti nel letto del fiume, come testimoniato anche dalle tante immagine condivise dalla pagina facebook della città.

Decine di bustoni riempiti di immondizia di ogni genere, recuperati anche vecchi pneumatici e frigoriferi Soddisfatto il primo cittadino Massimo Loviso e l'intera amministrazione che con un post sui social ha ringraziato tutti i partecipanti: "Siete stati meravigliosi."