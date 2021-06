Mercato San Severino: successo per la giornata dello sport a Ciorani Il sindaco Somma: "Ennesimo messaggio di ritorno alla nostra quotidianità"

Si è svolta ieri, presso il campo di rugby "Margiotta & Minelli" alla frazione Ciorani, la giornata nazionale dello sport, organizzata sotto la direzione del CONI in coordinamento con l'A.S.D. Salerno Rugby.

Pur nel rispetto rigoroso delle normative Covid, sono state organizzate diverse attività sportive, dal rugby, alle arti marziali, calcio, e svariate attività ludiche cui hanno partecipato tanti bambini e ragazzi.

Presenti il Sindaco Antonio Somma, l'Assessore allo sport Giuseppe Albano, la Responsabile Provinciale del CONI Paola Bernardini ed il fiduciario Raffaele Marino. A fare gli onori di casa l'Assessore Albano.

"Una splendida giornata ed una soddisfacente adesione di tanti ragazzi - dichiara Albano - segno tangibile della voglia di ripartire e di ricominciare principalmente dallo sport, che è la più grande delle forme di aggregazione e socialità. Un ringraziamento doveroso a Paolo Bernardini ed a Raffaele Marino per la disponibilità e la vicinanza alla nostra scuola rugby ed, in generale, a tutte le realtà sportive del nostro territorio".

Presente anche il Sindaco Antonio Somma molto soddisfatto per lo svolgimento della mattinata.

"Significativo - dichiara il primo cittadino - aver svolto questa giornata in questa area che abbiamo recuperato grazie alla sinergia con il Consorzio di Bonifica e ASD Salerno Rugby. Veramente sorprendente l'adesione di tanti bambini e la curiosità mostrata verso le tante discipline organizzate in questa manifestazione. Pian piano stiamo ritrovando la nostra quotidianità e questo, probabilmente, è il messaggio più importante della mattinata".