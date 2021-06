Inquinamento, l'associazione "Andare avanti": sindaci, più coraggio Amatruda: il primo cittadino di Salerno si svegli e non lasci soli i colleghi dell'Irno

"Sull’emergenza inquinamento i sindaci di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Bracigliano, Calvanico e Siano abbiano più coraggio. Va bene stimolare la Regione Campania ma chiedere tavoli e commissioni, chiedere sostanzialmente audizioni, rischia di essere esercizio poco utile". Così Gaetano Amatruda, dell’associazione "Andare Avanti’"

"I dati - ricorda Amatruda- sono noti, perché di un Istituto autorevole, e sono di dominio pubblico grazie anche alla tempestiva azione di Comuni come Pellezzano. Il sindaco Francesco Morra, con la sua maggioranza ed affiancando le associazioni, ha sempre fatto sentire la sua voce. Serve, ora, qualcosa di immediato e concreto", aggiunge Amatruda.

"Si lavori, dunque, partendo dalle attività di chi è già in campo, si guadagnerebbe tempo, e si lavori perché si senta anche la voce del Comune di Salerno che ha scelto la strada della colpevole distrazione. Il tema è anche e soprattutto della città di Salerno. Tutti - sottolinea il giornalista - hanno il dovere di stimolare azioni concrete. Per il sindaco Napoli, probabilmente, è più importante assecondare la Regione che tutelare i salernitani. Sulla salute dei cittadini, sul rischio malattie, non si deve attendere e non si deve, sarebbe peggio, lasciare spazio alla tattica", conclude l'esponente dell'associazion e.