Ex comandante dei vigili a processo, assessore parte civile Le accuse di diffamazione e calunnia e le polemiche sul concorso per la guida dei caschi bianchi

L’ex comandante dei vigili urbani di Castel San Giorgio Marco Inverso rinviato a giudizio per i reati di diffamazione e calunnia. Il fatto emerge da una denuncia in cui si sottolineavano presunte irregolarità in un concorso per comandante di vigile urbano attraverso un documento anonimo che accusava in particolare l'assessore del comune di Castel San Giorgio, Giovanni De Caro, risultato poi vincitore e attualmente in servizio tra Ogliastro e San Valentino Torio.

Ma ad aver falsificato la firma di quella denuncia, secondo i giudici, sarebbe stato proprio l'ex comandante della polizia municipale di Castel San Giorgio Inverso che, con l’udienza tenutasi al Tribunale di Vallo Della Lucania lo scorso primo giugno, è stato quindi rinviato a giudizio per diffamazione e calunnia. De Caro nella stessa udienza si è costituito parte civile.

"Ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Ho subìto accuse pesanti con le quali si è tentato di minare la tranquillità mia e dei miei familiari, al di là di mettere in pericolo la mia posizione rispetto ad un concorso cui ho partecipato, come tutti gli altri candidati, da semplice cittadino. Accuse infondate, che non potevano passare inosservate agli inquirenti. Con l’udienza dell’altro giorno si sta facendo chiarezza sulla vicenda", ha dichiarato Giovanni De Caro.