Open day a Bracigliano: somministrate oltre 400 dosi “Una giornata straordinaria” il commento del sindaco Antonio Rescigno

Straordinario lavoro di squadra, nell'Open Day della giornata odierna, tenutosi presso il Centro Vaccinale di Bracigliano. Oltre 400 dosi Pfizer somministrate ad altrettanti prenotati che da stamattina, a partire dalle ore 8 hanno ritirato il numero di prenotazione al Palazzo De Simone, dove un gruppo di ragazzi del Forum dei Giovani ha allestito un'apposita postazione per la consegna dei ticket.

"Una giornata straordinaria questa del 12 Giugno 2021 - ha commentato il Sindaco Antonio Rescigno - Sento il dovere di sottolineare lo straordinario lavoro dei responsabili del Centro Vaccinale, il dottor Giancarlo Albano e l'Assessore alle Politiche Sociali Anna Campanella, che stanno seguendo sin dal primo giorno in cui si è dato il via alle inoculazioni di siero anti-covid, tutte le fasi di questa campagna vaccinale.

E un grazie va rivolto anche a tutti i giovani del Forum di Bracigliano, agli infermieri e ai dottori volontari, che stanno mettendo in campo tutte le energie per organizzare al meglio ogni giornata nella quale i nostri concittadini si recano al centro vaccinale per la somministrazione delle dosi. Siamo vicini all'uscita del tunnel per un pronto ritorno alla normalità quotidiana".



La popolazione vaccinata a Bracigliano ha raggiunto alte percentuali con numerosi cittadini che hanno completato anche il ciclo mediante la somministrazione delle seconde dosi. La campagna proseguirà anche nei prossimi giorni.