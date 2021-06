Dimesso l'ultimo paziente: chiude il reparto Covid dell'ospedale di Polla Sospiro di sollievo nel Vallo di Diano. L'immagine della speranza di medici e infermieri

Si torna a respirare nel Vallo di Diano, i contagi frenano, i positivi diminuiscono così come i ricoveri in ospedale. Dopo mesi di intenso lavoro, fatica e difficoltà, è stato dimesso l'ultimo paziente dal reparto Covid dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Il reparto, dunque, verrà chiuso, con la speranza di non dover mai più aprire.

E così, questa mattina, medici, infermieri e personale sanitario, dal primo momento in prima linea contro questo nemico invisibile, ancora con tute, mascherine e protezioni, hanno "festeggiato" l'importante risultato raggiunto con un'immagine che è già simbolo di speranza e rinascita. "Covid free" si legge sui cartelli esposti e poi lanciati in aria. Un sospiro di sollievo e occhi che sorridono.

Lo scatto è stato ricondiviso anche dalla pagina istituzionale del comune di Polla che ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari per il loro impegno. Un reparto "che ha salvato vite", come ha sottolineato il sindaco di Sassano e medico responsabile dell'area Covid dell'ospedale di Polla, Domenico Rubino, che ora lancia un messaggio di ottimismo e ripartenza. Proprio il sindaco Rubino, lo scorso novembre, era stato ricoverato al Curto dopo esser risultato positivo al Coronavirus.