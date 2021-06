Mercato San Severino: aggiudicati i lavori contro rischio idrogeologico a Spiano Il sindaco Somma: "Ambiente e sicurezza del territorio priorità della nostra azione"

E’ stato aggiudicato l’appalto relativo agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Spiano per un importo complessivo di circa 2,5 milioni. L’impresa F.G.A. S.r.l. con sede in Salerno è risultata l’aggiudicataria dei lavori con tempo di esecuzione previsto in 1 anno a partire dalla consegna del cantiere.

Il Comune di Mercato S. Severino è uno dei sei Comuni della Provincia di Salerno ad aver beneficiato del contributo ministeriale per questa misura, su un complessivo di 286 interventi finanziati sull’intero territorio nazionale. I dettagli tecnici degli interventi e dell’aggiudica sono stati illustrati dall’Assessore Erminio Della Corte.

“I criteri adottati per l’aggiudica hanno riguardato la qualità del progetto, le caratteristiche estetiche e funzionali, il pregio tecnico e la manutenzione dell’opera e le modalità di svolgimento delle prestazioni. Gli interventi aggiudicati – prosegue Della Corte – sono indirizzati a ridurre il rischio idrogeologico nell’ambito territoriale della frazione Spiano, tutelando la popolazione e proteggendo le infrastrutture e gli immobili e conciliando interventi di natura estensiva, dettati da sistemazioni idraulico forestali incernierate su interventi di ingegneria naturalistica, con attività di carattere intensivo, determinate dall’inserimento di difese trasversali quali briglie e argini”.

Soddisfatta anche l’Assessore Michela Amoroso, originaria della frazione Spiano e dunque “consapevole dell’importanza di questi interventi che, finalmente, andranno a risolvere una problematica atavica che in molte circostanze ha colpito i cittadini di Spiano causando danni e, soprattutto, generando un clima di costante preoccupazione nella popolazione di questo territorio”.

Chiusura dedicata al Sindaco Antonio Somma. “Testimoniamo ancora una volta velocità di azione, attenzione verso l’ambiente e, in particolar modo, verso le istanze che provengono dalla popolazione raccogliendo, nella circostanza, gli inviti della comunità spianese a porre rimedio ad una problematica con la quale, per troppo tempo hanno convissuto.

E’ un programma importante – continua il Sindaco – decisivo per porre fine ai disagi di questa porzione di territorio ed a costo zero per le casse comunali, circostanza che mi fa sempre piacere evidenziare per dare il giusto risalto alla capacità degli Uffici di intercettare fonti di finanziamento che ci consentono di fare il bene della Città senza appesantire il bilancio comunale”.