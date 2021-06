La mamme Caretta Caretta scelgono ancora il Cilento: terzo nido ad Ascea E' il quarto in Campania: il litorale cilentano si riconferma meta prediletta delle tartarughe

Quattro nidi in quattro giorni, di cui tre nel salernitano. Le mamme Caretta Caretta sono tornate in Campania e la costa del Cilento è già da record. Questa mattina è stato confermato il terzo nido di tartaruga ad Ascea Marina, nei pressi del lido Brigantino. Proprio nel comune cilentano, il 17 giugno scorso, è stato ritrovato il primo nido di caretta caretta della stagione estiva 2021 in Campania, in località Pertosa. Circa 24 ore dopo una nuova sorpresa: scoperto il secondo nido in località Scogliera, nei pressi del lido Bahia. Il litorale della città si riconferma, dunque, meta prediletta. Il quarto nido, invece, è stato intercettato lungo la costa casertana, a Castel Volturno, con ben 90 uova deposte.

In prima linea a vigilare sulla sicurezza dei nidi, i volontari della Stazione zoologica Anton Dohrn e dell'Enpa che si stanno occupando del monitoraggio degli arenili. Ogni ritrovamento "un'emozione indescrivibile che lascia tutti senza parole" Sottolinea una delle volontarie, Michela Pisapia.